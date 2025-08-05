Matchbox Technologiesは8月1日、市の公式スポットワークプラットフォーム「べっぷマッチボックス」を、大分県別府市で開始した。べっぷマッチボックス同サービスは、別府市公式のスポットワークサービス。観光業をはじめとする市内の人手不足を解消するため、一日や数時間単位での柔軟な働き方を促すことを目的とする。事業者は無料で求人を掲載でき、求職者はスマートフォンで手軽に応募できる。これにより子育て中の女性やシニ