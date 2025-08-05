タレントの中丸雄一（41）が5日、オフィシャルサイト兼ファンクラブ「中丸通信」をオープンしたことを発表した。同サイトを開設した株式会社SKIYAKIは、中丸について「現在はエンターテインメントへの変わらぬ情熱を胸に、ヒューマンビートボックスによる音楽表現に加え、イラストや漫画制作など、クリエイティブな感性と豊かなイマジネーションを武器に新たな表現の世界へと挑み続けています」と説明。そしてまもなく、中丸ら