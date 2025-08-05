埼玉県によりますと、5日午後4時までに県内で熱中症疑いで救急搬送された人は速報値で男女73人にのぼっています。このうち重症の人が3人いるということです。埼玉県では県内8か所にある気象庁の全ての観測点で今年1番の気温を記録し、鳩山では午後3時すぎに国内2番目の記録となる最高気温41.4度を観測しました。