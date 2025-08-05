北海道・小樽市の廃病院、旧・小樽第二病院に肝試しのために侵入したとして少年2人が逮捕されました。◇◇◇ここは北海道・小樽市の廃病院、旧・小樽第二病院。ツタに覆われた建物。周囲には塀がたてられ、「立入禁止」の看板が…地元では、心霊スポットとして知られています。ここに肝試しのために侵入したとして少年2人が逮捕されました。現行犯逮捕されたのは、自称・札幌市清田区に住む17歳と16歳の少年2人です。警察によ