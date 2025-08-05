記者会見する地域公共交通総合研究所の小嶋光信代表理事＝5日午後、岡山市地域公共交通総合研究所（岡山市）は5日、全国のバスや鉄道、旅客船事業者を対象に実施した経営実態調査の結果を発表した。バス業界では「路線維持が困難」と回答した事業者は71％だった。背景には運転手不足があるとし、法制度の抜本的な改革が必要だと分析した。バス業界では路線廃止や減便を検討する傾向も顕著だった。労働時間に上限が設けられた20