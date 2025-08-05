記者会見する小林製薬の豊田賀一社長＝5日午後、大阪市中央区小林製薬は5日、紅こうじサプリメントによる健康被害の補償対象が7月末時点で450〜500人に上ったと明らかにした。支払いまで完了したのはうち100人弱で、豊田賀一社長は大阪市で開いた決算会見で「しっかりと進捗させている」と述べた。補償の完了時期は言及しなかった。2025年6月中間連結決算では、紅こうじ関連の損失を追加で22億円計上し、発覚からの累計は156億