新品種のナシ「蒼月」の説明をする農研機構果樹茶業研究部門の高田教臣グループ長＝5日午後、茨城県つくば市茨城県つくば市の農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）は5日、新品種のナシ「蒼月」を開発したと発表した。従来の主力品種より早い時期に収穫できるため、高単価での市場展開が期待できるという。甘くミルキーな香りが特徴で、来年秋以降に苗木が販売され、約10年後に店頭に並ぶ見込みだ。農研機構によると、蒼