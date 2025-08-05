２種類の細菌を連携させ、がん細胞を死滅させることに動物実験で成功したと、北陸先端科学技術大学院大などの研究チームが発表した。体内の免疫細胞の働きに依存しないため、免疫低下状態でも行える新たな「がん細菌療法」につながる可能性があるという。成果が５日、科学誌ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリングに掲載された。同大の都英次郎教授（生物工学）らのチームは、「阿吽（あうん）の呼吸」で連携してがん