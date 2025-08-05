斎藤元彦兵庫県知事の定例記者会見で、一部報道機関の記者が「質問すると会社にクレームの電話が鳴りやまない」と述べて取材活動が萎縮する懸念を訴えたことに関し、新聞労連は5日、他社の記者も中傷されているとして「会見を知る権利を保障できる場とするため、知事は事態を改善するための言葉を発する必要がある」との声明文を出した。声明文などによると、記者は時事通信所属。先月22日の会見で、斎藤氏の疑惑を告発した元