5日の関東は歴史上最も暑い1日となりました。群馬・伊勢崎市で、国内で観測史上最高となる41.8度を観測。群馬・埼玉・東京などで、史上最多となる1日で14地点で40度を超えました。国内歴代最高気温を観測した群馬・伊勢崎市では、伊勢崎駅前に設置された温度計にも41度と表示され、写真を撮る子供もいました。街の人は「毎日暑いんだけど昨日今日は特別異常ですよね。痛いぐらいというか、息苦しい感じ。ちょっと厳しいですね、体