日本ハムは５日、西武（エスコン）と対戦し６―１で快勝。３連勝で貯金を再び今季最多タイの「２２」に戻した。先発・山崎は序盤から緩急を付けた投球で相手打線を幻惑。６回までわずか３安打無失点に抑える好投を見せた。６点リードで迎えた７回一死無走者から村田に２号ソロを浴びたが、許した得点はこの１点だけ。７回１００球を投げ５安打１失点（無四球）で今季５勝目を挙げた。打線は両軍無得点で迎えた３回に五十幡