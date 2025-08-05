「北陸艇王決戦・Ｇ１」（５日、三国）１号艇で人気を集めた大上卓人（３４）＝広島・１０９期・Ａ１＝がインから逃げて１着。Ｇ１は１０回目の優出にして初制覇、通算では２６回目の優勝を飾った。２着には中田竜太、３着に佐藤隆太郎が入り、本命サイドの決着に終わった。１０回目のＧ１優出にして初めての１号艇。自らでつかみ取った最大のチャンスをモノにして大上がＧ１初制覇を飾った。「長かったけど、結果が出てホッ