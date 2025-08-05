カブスがトレード期限後にロースター変更を?強行?した。今永昇太投手（３１）や鈴木誠也外野手（３０）が所属するナ・リーグ中地区の名門球団で、防御率３・０６の成績を残していたブルペン要員のクリス・フレクセン投手（３１）が、ここにきて突如チームから姿を消したことで、さまざまな臆測を呼んでいる。米メディア「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」が報じたところによると、カブスは４日（日本時間５日）、フレクセンをマイ