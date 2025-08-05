５日午後１時５５分ごろ、横浜市鶴見区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所で、「高所で２人の作業員が取り残されている」と１１９番通報があった。川崎臨港署によると、午後６時半ごろまでに男性２人が救出された。命に別条はない。署などによると、２人は加熱炉の解体工事中で、ゴンドラに乗って降下していたところ、高さ約１５メートルで動かなくなった。