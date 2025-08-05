大分県宇佐市で2020年に起きた強盗殺人事件の控訴審で、福岡高等裁判所は佐藤翔一被告（40）に対する1審の死刑判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。判決を受けて、被害者遺族は「なぜ母と兄を殺したのか語ってほしい」と憤りをあらわにしています。 【写真を見る】「なぜ母と兄を殺したのか…」真実語られぬまま2審も死刑被害者遺族が憤り宇佐市親子強盗殺人事件 高裁も認めた「犯人性」 この事件は2020年2月、宇佐