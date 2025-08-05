Elephant Gymが、TENDREや象眠舎が参加した東京公演のライブ音源をリリースした。昨年、日本では東名阪ツアーや「SYNCHRONICITY24」「朝霧JAM」出演など三度の来日を果たし、23カ国60都市のワールドツアーを終えたElephant Gym。この世界各地での演奏からライブ音源を厳選し、リリースするプロジェクトの第一弾として5月に、チリ・サンティアゴ公演からのライブ音源がリリース。そしてこの度、本日8月5日に日本・東京公演からのラ