作家の岩下尚史氏（64）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に火曜コメンテーターとして生出演。TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が東京の酷暑対策をめぐり、湾岸の高層マンションを「私が都知事になったら全部解体」と冗談まじりに発言したことについて言及した。MCの元ニッポン放送アナウンサーの垣花正から「安住さんと言えば親交のある…」と話を振られた岩下氏は「親しいどころかじゃない。（自身の葬儀の）葬