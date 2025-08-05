今年のサマーソニックで大きな注目を集めているのが、コロンビアが誇るラテン界のスーパースター、Feid（フェイド）の出演だ。8月17日（日）、東京会場のBEACH STAGEでは、彼の誕生日（8月19日）を祝したスペシャル・キュレーション「Feliz cumpleaños Ferxxo（フェリス・クンプレアニョス・フェルチョ）」が実現。ラテン・カルチャーと音楽が鮮やかに交差するカーニバルが日本に上陸する。「Feliz cumpleaños Ferxxo」