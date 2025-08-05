ノア・バームバック監督の『マリッジ・ストーリー』で、離婚を決意した夫婦を演じたスカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバー。作中に登場する喧嘩の音声が、アメリカ農務省により、畜産に被害を与える野生オオカミ撃退に使用されていることが分かった。＜フォト特集＞スカーレット・ヨハンソン、写真で振り返る25年子役からブラック・ウィドウへVarietyによると、この度The Wall Street Journalが、全米各地の農場で報