【オリジナル マリオ壁紙（2025年 夏）】 配布期間：8月31日まで 任天堂は、「オリジナル マリオ壁紙（2025年 夏）」をMy Nintendoアプリにて配布している。期間は8月31日まで。 夏の挨拶として、アクションゲーム「スーパーマリオ」より主人公・マリオのイラストを使用したオリジナル壁紙が配布開始。夏空の下、イルカのようなキャラクター「リフトン」の背中に乗る