俳優の西島秀俊が５日、７月に閉館した東京・中央区「丸の内ＴＯＥＩ」内で主演映画「ＤｅａｒＳｔｒａｎｇｅｒ／ディア・ストレンジャー」（９月１２日公開、真利子哲也監督）の完成報告会見を行った。台湾を代表する女優のグイ・ルンメイと西島が初共演し、夫婦役を演じる。ニューヨークで暮らす賢治（西島）と、台湾系米国人の妻・ジェーン（ルンメイ）の息子が誘拐され、夫婦間の秘密が浮き彫りになるヒューマンサスペン