声優の平野綾（３７）と俳優の谷口賢志（まさし、４７）が５日にそれぞれのＸ（旧ツイッター）を更新し、離婚したことを発表した。この日に離婚届を提出したという。２０２４年１月の結婚報告から１年７か月でピリオドを打った。平野は「いつも応援いただいているファンの皆様へ」と書き出し、「このたび、谷口賢志と平野綾は、離婚届を提出し、離婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後も、それぞれの活動に