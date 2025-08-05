元日向坂４６の女優・齊藤京子が色っぽい最新ショットを披露した。５日までにインスタグラムを更新し「シルエットがとても好みのスタイリングでした」と衣装に大満足。ドット柄のワンピースは、体にピタッと吸い付くタイトなシルエット。口をすぼめて妖艶な表情を見せた。齊藤は２０２４年４月にグループを卒業。今年の第７８回カンヌ国際映画祭に初めて参加するなど女優として活躍している。５月にはロングヘアをばっさり。