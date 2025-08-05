巨人の又木鉄平投手が５日、１軍に合流した。この日行われた東京ドームの試合前練習から体を動かした。又木は９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季初先発する見込み。「大事な９連戦なので自分の１勝というよりかはチームが１勝、できるようなピッチングしたいと思います」と意気込んだ。又木は２軍で今季１２試合に登板（１１試合で先発）、４勝２敗、防御率２・３０をマーク。「試合作りができていたのと、その中でもイニングを投