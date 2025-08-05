◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１日▽１回戦創成館―小松大谷（５日・甲子園）第１０７回全国高校野球選手権大会の開会式が５日、甲子園で、暑さ対策の一環として史上初めて午後４時開始で行われた。セレモニー後、創成館（長崎）と小松大谷（石川）による開幕戦が行われた。夏の甲子園の開幕戦といえば、朝日新聞社ヘリからのボール投下が恒例行事。しかし、この日は強い浜風が吹いており、ボールを投下したものの