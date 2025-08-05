【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#6【前回を読む】極めて由々しき事案に心が痛い…メーカーとの契約にも“アスリートファースト”必要です日刊ゲンダイ読者の皆さま、いかがお過ごしでしょうか？先日、所用で都心に出向き、お昼時に皇居の周りを車で移動しました。多くの市民ランナーが、大汗をかきながら走っていました。炎天下でのランニングには細心の注意を！時には「走らない」判断も重要です。今回は「栄養補