5日の法廷高松地裁 自民党の平井卓也衆院議員が政治資金パーティーを巡る報道や映画で「名誉を傷つけられた」としてKSB瀬戸内海放送や映画監督などに損害賠償を求めた民事裁判が5日、高松地裁で始まりました。被告側はいずれも争う姿勢を示しました。 訴状などによりますと、平井卓也議員は自身が代表を務める政治団体が2020年に開いた政治資金パーティーを巡り、政治資金規正法違反の疑いがあ