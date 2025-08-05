J1降格圏から巻き返しを狙う横浜F・マリノスは5日、イングランド3部カーディフのDF角田涼太朗（26）を完全移籍で加入すると発表した。角田にとっては23年以来、約1年半ぶりの古巣復帰となる。角田はクラブを通じ「マリノスファミリーの皆さま、お久しぶりです。このたび、完全移籍にて加入することになりました」と報告した。筑波大4年だった21年6月にサッカー部を退部し、同7月に横浜Mとプロ契約を結んだ。左利きのセンター