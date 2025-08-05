岐阜県池田町の温泉施設が、先月末に突然、営業を停止する事態になりました。◇◇◇宿泊客が消えた、温泉旅館。岐阜県池田町の「池田温泉」の施設です。この施設は先月末に突然、営業を停止する事態に…池田温泉新館の宿泊施設や飲食店など合わせて3店舗が営業を停止したのです。旅館などを運営していたのは池田町が営業許可を出していた地元の企業「たち川」。関係者によりますと町に支払う施設の利用料や光熱費など合わせて