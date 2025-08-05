コメの安定供給に関する関係閣僚会議で発言する石破首相。左は小泉農相＝5日午後、首相官邸石破茂首相は5日、コメの安定供給に関する関係閣僚会議で「コメを作るな、ではなく、農業者が増産に前向きに取り組める支援に転換する」と表明した。これまでの事実上の減反（生産調整）に区切りをつけ、2027年度以降に増産へと大きくかじを切る。生産量の不足が価格高騰の要因であることを認め、農地集約による生産性向上や輸出拡大を掲