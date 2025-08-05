5日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午後5時現在は前日比51銭円高ドル安の1ドル＝147円36〜38銭。ユーロは86銭円高ユーロ安の1ユーロ＝170円13〜17銭。米国景気の先行きに対する懸念から、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が広がり、朝方は日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが優勢になった。午後にかけてはそれ以上の取引材料を欠き、売り買いが交錯した。市場関係者