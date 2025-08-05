Image:jackery.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、8月11日（月）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。 現在、「ポータブル電源 1000 New」＆「SolarSaga 100W」のセットや「ポータブル電源 240 New」など、電気がない場所でも使えるJackery（ジャクリ）のアイテ