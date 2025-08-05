ヤマハ発動機は５日、２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）の業績見通しを下方修正すると発表した。最終利益は、２月時点から９５０億円少ない４５０億円（前期比５８・４％減）に引き下げた。米国への輸出が多い主力の船外機が、米国の高関税政策の影響を受ける。本業のもうけを示す営業利益は従来予想の２３００億円から１２００億円（３３・９％減）に引き下げた。米関税は、通期で営業利益を２２４億円押し下げると