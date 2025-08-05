ポンド買い反応、英サービス業ＰＭＩが予想以上に改善＝ロンドン為替 ７月英サービス業ＰＭＩ確報値は５１．８と速報値および市場予想の５１．２を上回った。ポンドドルは1.3260近辺を安値に、1.3280付近へと買い戻されている。ポンド円は発表後に高値を195.95近辺に更新。対ユーロでもポンド買いの動きを示している。７月ユーロ圏サービス業ＰＭＩ確報値は５１．０と速報値および市場予想の