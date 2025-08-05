日本維新の会の前原共同代表は、参議院選挙の結果を受けて辞任する意向を表明しました。8日に後任を決める選挙が行われる予定で、執行部が一新されることになります。【映像】社保引き下げや教育無償化も「党勢や支持率に結びついてない」前原氏は、政府与党と合意した社会保険料の引き下げや教育の無償化などの成果を強調した一方で、「それが党勢や支持率に結びついてないことは認めざるを得ない」と述べました。8月8日に