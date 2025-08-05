欧州株 前日ＮＹ株高を受けて続伸、スイス株も堅調 東京時間17:48現在 英ＦＴＳＥ100 9155.23（+26.93+0.30%） 独ＤＡＸ23865.72（+108.03+0.45%） 仏ＣＡＣ40 7644.10（+12.09+0.16%） スイスＳＭＩ 11868.87（+50.24+0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:48現在 ダウ平均先物SEP 25月限44333.00（+30.00+0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6363