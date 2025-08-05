8月5日朝、徳島県でJR土讃線の特急列車が倒木と接触し、土佐山田駅と阿波池田駅の間で一時、運転見合わせとなり約1560人の利用客に影響がでました。JR四国によりますと、5日午前7時20分ごろ、徳島県三好市の土讃線祖谷口駅と阿波川口駅の間で高知駅発の上り特急列車「南風2号」が倒木と接触しました。乗員・乗客にけがなどはなく、約20分後に運転を再開しましたが倒木の撤去作業により、土佐山田駅と阿波池田駅の間で一時、運転見