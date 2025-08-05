自民党はきょう、参議院選挙の敗北を受けて全国の幹事長、政調会長らによる会議を開催し、石破総理は「真摯な議論を通じて、国難ともいうべき時代に対応してまいりたい」と述べました。自民党はきょう午後、全国の地方組織の幹事長や政調会長とオンラインによる会議を開催しました。冒頭、石破総理は参議院選挙の敗北について「責任を痛感している」と述べ、謝罪しました。石破総理「私自身、党総裁として責任を痛感し、お詫びを申