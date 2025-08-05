バレーボール女子元日本代表の大友愛さん（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。同じくバレーボール女子元日本代表で“かおる姫”の愛称でも親しまれた菅山かおるさん（46）との2ショット写真を披露した。【写真】「宮城会ですか！」「安定の2人だね」仲良し2ショットを披露した大友愛＆菅山かおる大友さんと菅山さんは、宮城県出身。インスタの投稿では、「ぼくのともだち @sugayama_kaoru_」のコメントとともに、2ショッ