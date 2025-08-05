国内最高気温となる41.8度を観測した群馬県伊勢崎市に高柳アナウンサーがいます。いまの様子を伝えてください。午後5時を過ぎましたが群馬県伊勢崎市、現在も40℃近い気温が続いています。伊勢崎市は、午後2時すぎに国内最高気温を更新する41.8℃を観測しました。現在の気温、3分ほど前までは40℃という表示がありましたが、1℃下がって現在は39℃となっています。40℃は初めて経験しましたが、エンジンのついていない車に入った感