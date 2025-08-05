2024年11月に幕を閉じた『佐藤勝利のすべて』が、イベント内で結成したユニット「グラタングミ」（佐藤勝利と蓮見翔（ダウ90000））と名前を変え、正式に活動を行うことが決定した。これまで同様に佐藤勝利がプロデューサーを務め、蓮見翔が脚本、橋本和明氏（wakoshi）が演出を担当する。【写真】「グラタングミ」の佐藤勝利＆蓮見翔正式な活動スタートに伴い、「グラタングミ」のロゴも同時に発表。活動に際し、「グラタング