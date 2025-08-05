自民・公明両党の政策責任者がきょう（5日）会談し、与党が参議院選挙の公約として掲げた1人2万円などの現金給付の実現に向け協議しました。自民党の小野寺政調会長と公明党の岡本政調会長はきょう午前、国会内で会談し、現金給付などをめぐり意見を交わしました。会談では自民・公明が先の参院選の公約として掲げた、▼1人あたり2万円、▼子どもと、住民税非課税世帯の大人には4万円の現金給付の実現に向けた詳細な制度設計などに