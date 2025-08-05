椎名林檎が公式TikTokアカウントを開設した。6日発売の両A面シングル「実験中／白日のもと」の最新コンテンツをはじめ、今後さまざまな情報を発信していく予定だ。【写真】美しい…！椎名林檎のアーティスト写真 全身ショットさらに、同シングルに収録される新曲「白日のもと」のミュージックビデオが、6日よりYouTubeでプレミア公開されることも決定した。同曲は、8日より公開される映画『近畿地方のある場所について』の主題