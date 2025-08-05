５日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６９．０８ポイント（０．６８％）高の２４９０２．５３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５７．５９ポイント（０．６５％）高の８９５１．０７ポイントと続伸した。売買代金は２２９３億９８８０万香港ドル（約４兆３０５８億円）となっている（４日は２３４６億８２３０万香港ドル）。内外の政策期待が相場を支える流