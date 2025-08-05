時代と共に変化し、進化を遂げてきたファッション。毎シーズン多種多様なスタイルが生まれていますが、最近は歯をデコる「ティースジュエリー」なるものが流行の兆しを見せているのだそう。一体どういうもので、どんな人たちから人気を集めているのか詳しく調べてみました。☆☆☆☆「ティースジュエリーとは、歯にスワロフスキーやゴールド、ダイヤなどの小さな宝石を装着する『お口の中のアクセサリー』です」と話すのは、かね