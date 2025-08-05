猛暑が続き、食べたくなる“夏の風物詩”といえばかき氷。今回は、ホテルで楽しむことができる“ちょっとぜいたくな”かき氷をご紹介します。【写真】1杯に約8分の1玉のスイカを使用！ホテルニューオータニのかき氷■フォーシーズンズホテル東京大手町『マンゴーかき氷』濃厚で味わい深いマンゴーをたっぷりと。旬の味わいマンゴーで彩った美しいバラのかき氷が期間限定で登場する。マンゴーゼリーとパンナコッタ、上層部にふわ