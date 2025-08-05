俳優の仁村紗和と前田公輝がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（毎週火曜深0：24〜深0：54※放送後TVer、Huluで配信）の第6話が、きょう5日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。【場面写真】鮮烈で強烈！母を演じる宮崎美子今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄