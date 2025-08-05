女優広末涼子（45）が、4月に静岡県の新東名高速道路で乗用車を運転中、大型トレーラーに追突した事故で、広末の車が追突前に時速165キロ以上で走っていたと5日、共同通信が報じた。この報道にSNSでもリアクションが相次いだ。共同通信は、関係者への取材として報じ、現場の通常時の制限速度は120キロで大幅に速度超過していた疑いがあると報道。静岡県警が事故との関連を調べているとした。X（旧ツイッター）では「165キロ超」の