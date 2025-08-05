大雨や信号故障の影響で運転を見合わせていたJR奥羽線が運転を再開しました。JR東日本秋田支社によりますと、信号故障の影響で運転を見合わせていた大館駅と鶴形駅間の上下線は、17時38分ごろに運転を再開しました。大雨の影響で運転を見合わせていた院内駅と湯沢駅間の上下線は、16時20分ごろに運転再開しました。運転見合わせの影響で、それぞれの列車に大幅な遅れがでています。また、JR秋田支社は8月7日の列車運行について、大