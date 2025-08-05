【週刊FLASH 8月19日・26日合併号】 8月5日発売 価格：730円 「週刊FLASH 8月19日・26日合併号」表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は「週刊FLASH 8月19日・26日合併号」を8月5日に発売した。価格は730円。 今号の表紙と巻頭グラビアは「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」にソノニ役で出演し話題となった宮崎あみささん。10ページにわたり、はつらつ